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Bayrampaşa Millet Bahçesi için ihaleye çıkıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Kasım 2021 Çarşamba 10:09
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Bayrampaşa Millet Bahçesi için ihaleye çıkıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul Bayrampaşa Sağmalcılar Mahallesi'nde millet bahçesi ve millet bahçesine ait sosyal donatı inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi için ihaleye çıktı.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak ihalede teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 9 Aralık 2021 tarihinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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