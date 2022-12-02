Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.994,67
ALTIN
1.078,21
DOLAR
18,65
STERLİN
22,93
EURO
19,69
BDDK 165 meslek personeli alacak
BDDK 165 meslek personeli...
Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 555 Sözleşmeli Personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve...
Galatasaray Üniversitesi'nden lisansüstü programlar hakkında duyuru
Galatasaray Üniversitesi'nden lisansüstü programlar...
Van'da kamu konutu satış ihalesi
Van'da kamu konutu satış...

BDDK 165 meslek personeli alacak

02 Aralık 2022 Cuma 16:32
BDDK 165 meslek personeli alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na, giriş sınavı sonuçlarına göre, Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında 165 meslek personeli alınacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Giriş sınavının yazılı aşaması, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim ve Hukuk Alanları) ile BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için 7 Ocak 2023 Cumartesi günü, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı ile Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı) kadrosu için ise 7-8 Ocak 2023 Cumartesi - Pazar günlerinde olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü) gerçekleştirilecek.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen tüm bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sayfasında (www.bddk.org.tr) duyuru yoluyla yapılacak. Başvurular 3-13 Aralık 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecek.

Duyuru metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 555 Sözleşmeli Personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi'ne 555 Sözleşmeli Personel alınacak
Galatasaray Üniversitesi'nden lisansüstü programlar hakkında duyuru
Galatasaray Üniversitesi'nden lisansüstü programlar hakkında duyuru
Van'da kamu konutu satış ihalesi
Van'da kamu konutu satış ihalesi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans