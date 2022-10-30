Bodrum'da deniz havasÄ±

BODRUM(MuÄŸla),(DHA)

DÃ¼nyanÄ±n en Ã¶nemli turizm destinasyonlarÄ±ndan biri olan Bodrum'da 'sarÄ± yaz' hareketliliÄŸi sÃ¼rÃ¼yor. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 25, deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise 21 derece Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Bodrum'da gÃ¼neÅŸli havayÄ± fÄ±rsat bilen yabancÄ± turistler, denize girdi.

BaÅŸta KumbahÃ§e olmak Ã¼zere GÃ¼mbet, Bitez ve Ortakent gibi noktalarda yoÄŸunluk gÃ¶zlendi. Meteoroloji tahminlerine gÃ¶re, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hafta baÅŸÄ±ndan itibaren 25 derecelerde seyretmesi bekleniyor.