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Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

06 Ekim 2022 Perşembe 15:06
Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Boğaziçi Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ‘da yer alan ek 2’nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilanda belirtilen belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversite Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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