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Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına 4 ilde operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 8 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

02 Ekim 2022 Pazar 16:46
Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına 4 ilde operasyon: 8 şüpheli yakalandı

İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin,"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçunu işleyerek haksız kazanç sağladıkları yönünde bulgular elde edildi. Bunun üzerine savcılık, 2’si yurtdışında bulunan toplam 10 şüpheliden 8'inin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi. 

17 FARKLI ADRESE OPERASYON

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul merkezli Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 farklı adreste bugün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 dizüstü bilgisayar, 8 cep telefonu, 2 ajanda, 4 flash bellek, 1 masaüstü bilgisayar, 2 hard disk, 5 bin euro, 10 bin 70 dolar, 69 bin 800 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Borsa IstanbulManipülasyonIddiaOperasyon
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