Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bursa Uludağ Üniversitesi; “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alacak.

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitenin internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi 13.01.2022 Perşembe’dir. Başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

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