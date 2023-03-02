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Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak

02 Mart 2023 Perşembe 14:20
Çağ Üniversitesi Öğretim üyeleri alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çağ Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak Öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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