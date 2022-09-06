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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

06 Eylül 2022 Salı 12:38
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 5 Ekim 2022 tarihinde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 3 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Adaylar başvurularını 5-19 Eylül 2022 tarihleri arasında ilan.comu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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