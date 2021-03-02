Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1520
ALTIN
406.683
DOLAR
7.3348
STERLİN
10.1847
EURO
8.8157
Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 196...
Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 adet konut satışa sunuluyor
Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115...
Reklam ajansı danışmanlık hizmeti alınacak
Reklam ajansı danışmanlık hizmeti...
Kitap ve puzzle baskısı satın alınacak
Kitap ve puzzle baskısı...

Çanakkale Valisi Aktaş, göçük altında kalan işçi hakkında bilgi aldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Mart 2021 Salı 10:48
0 Okunma
Çanakkale Valisi Aktaş, göçük altında kalan işçi hakkında bilgi aldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan Gazi Baytimur (34) adlı işçiyi kurtarma çalışmaları devam ederken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçeye bağlı Kalkım beldesindeki Karaaydın köyünde bulunan maden ocağında dün göçük medyana geldi. Gazi Baytimur adlı işçi göçük altında kaldı. Baytimur'u kurtarma çalışmaları devam ederken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve Yenice Kaymakamı Musa Göktaş ile birlikte bölgeye geldı. Vali Aktaş,  göçüğün yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Valisi AktaşGöçük Altında Kalan Işçi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 196 sözleşmeli personel alınacak
Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 adet konut satışa sunuluyor
Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 adet konut satışa sunuluyor
Reklam ajansı danışmanlık hizmeti alınacak
Reklam ajansı danışmanlık hizmeti alınacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans