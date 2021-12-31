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Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel istihdam edecek

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
31 Aralık 2021 Cuma 11:18
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Çankırı Karatekin Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve 09 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alacaktır.

Son müracaat tarihi 17/01/2022 saat 17:00’dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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