Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,857.65
ALTIN
779.77
DOLAR
13.26
STERLİN
17.96
EURO
15.13
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel...
Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel istihdam edecek
Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik...
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
01 Ocak 2022 Cumartesi 11:06
0 Okunma
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Sözlü sınav ile 6-8’inci dereceli kadrolara 152 Mühendis, Veteriner ve Psikolog, sözlü sınav ve mülakat ile 7-9'uncu dereceli kadrolara 150 İdare Memuru Öğrencisi, sözlü sınav ile 6-9’uncu dereceli kadrolara 22 Teknisyen ve Gemi Adamı alınacak.

Mühendis, Veteriner ve Psikolog alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İdare Memuru Öğrencisi alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

Teknisyen ve Gemi Adamı alım ilanını görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
SOSYOLOG-YAZAR ERDAL SARIÇAM YILIN KADIN HAKLARI SAVUNUCU SEÇİLDİ
SOSYOLOG-YAZAR ERDAL SARIÇAM YILIN KADIN HAKLARI SAVUNUCU SEÇİLDİ
Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel istihdam edecek
Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel istihdam edecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans