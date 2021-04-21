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Cihaza bağlı 2 bin 473 hastaya nefes oldular

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, cihaza bağlı hastaların enerjisiz kalmaması için 'Hasta Var' sistemini devreye aldı. Türkiye’de ilk kez uygulandığı belirtilen sistemden yararlanan kullanıcı sayısı 2 bin 473'e ulaştı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Nisan 2021 Çarşamba 15:23
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Cihaza bağlı 2 bin 473 hastaya nefes oldular

İSTANBUL - Hasta Var sistemi, Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ’ın hizmet bölgelerinde yaşamlarını cihaza bağlı olarak sürdüren vatandaşların, kesintisiz elektrikten yararlanmasını sağlıyor. 2020 sonu itibariyle bin 632 olan cihaza bağlı yaşayan ve sistemden yararlanan müşteri sayısı 2021 mart sonu itibariyle toplam 2 bin 473’e ulaştı. Sistemden yararlanmak için Sağlık Bakanlığı’na elektriğe bağlı cihaz kullanan hasta olduğunu belirten belge almak için başvuru yapılıyor.

Çeşitli nedenlerle yaşamsal faaliyetlerini elektrikli cihazlarla sürdüren hastaların bulunduğu bölgedeki planlı kesintilerde, anında merkezi uyaran Hasta Var sistemiyle, ilgili bölgenin enerjisiz kalması engelleniyor. Hasta ve şirketin, Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme (SCADA) sistemi üzerinden entegre edildiği Hasta Var Sisteminde, kayıtlı vatandaşların bulunduğu bölgede arıza kaynaklı bir kesinti olması durumunda ise bölgeye acilen mobil jeneratörler sevk edilerek hastaların hayata tutunması için gayret gösteriliyor.
 

Enerjisa Dağıtım Şirketlerinden Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) bölgesinde bin 142, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ’de (Toroslar EDAŞ) 863, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ’de (AYEDAŞ) ise 468 kayıtlı vatandaş bu sistem kapsamında enerji alıyor. Böylece 2020 sonu itibariyle bin 632 olan cihaza bağlı yaşayan ve sistemden yararlanan sayısı 2021 Mart sonu itibariyle toplam 2 bin 473’e ulaşmış durumda.
 

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI İLE KAYIT YAPILIYOR

Sistemden yararlanmak için önce Sağlık Bakanlığı’na elektriğe bağlı cihaz kullanan hasta olduğunu belirten belge almak için başvuru yapılıyor. Bakanlıktan alınan onaylı formlar, nüfus bilgileri, ikametgâh adresi ve ikametgâha ait tesisat numarası bölgedeki Enerjisa Dağıtım Şirketi Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü’ne veriliyor.

Sisteme kayıtlı hastaların bağlı bulunduğu bölgede elektriklerin kesilmesi durumunda, SCADA kontrol merkezinde canlı olarak kesinti bilgisi durumu alarm şeklinde gösteriliyor.  Alarm gelen bölgedeki elektrik kesintilerine öncelik verilerek, hastalar için acil enerji sağlanıyor.

Söz konusu sistem, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta faaliyet gösteren Başkent EDAŞ’ta 2014 yılında, AYEDAŞ ile Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay’da faaliyet gösteren Toroslar EDAŞ’ta ise 2017 yılında devreye alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Enerjisa Dağıtım ŞirketleriCihaza Bağlı Hastalar
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