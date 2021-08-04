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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ üyeleri ile Anıtkabir ziyareti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ üyeleri ile Anıtkabir ziyareti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, 2021 yılı YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amirallerin belirleneceği YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Aslanlı Yol'da beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile yürüdü. Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak 2021 yılı toplantısı vesilesiyle bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına rağmen Türkiye ekonomiden, savunmaya, üretimden, sağlığa kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında icra ettiği başarılı operasyonlara milletimize güven aşılamak suretiyle devam ediyor. Ruhun şad olsun."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanYAŞ üyeleriAnıtkabir Ziyareti
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