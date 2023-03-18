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 Depremzedelere yaklaşık 130 milyar lira destek ödemesi yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara verilen 15 bin liralık taşınma ve 1 yıllık kira yardımlarının 33 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor

18 Mart 2023 Cumartesi 10:26
 Depremzedelere yaklaşık 130 milyar lira destek ödemesi yapılacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik hane başı destek ödemeleri kapsamında yapılacak ayni ve nakdi yardımlar için yaklaşık 130 milyar liralık kaynağa ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan "2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu"nda, hane başı destek ödemelerine ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, depremzedelere yapılan 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemesinin toplam 19,3 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Evi yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olanlara verilen 15 bin lira taşınma yardımı ve bunlardan ev sahibi olanlara aylık 5 bin lira, kiracı olanlara ise aylık 3 bin lira olmak üzere verilecek 1 yıllık kira yardımlarının toplam 33 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için verilecek 100 bin lira ile deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla giden depremzedelere yapılan yakıt yardımlarının toplam 2,2 milyar liraya ulaşacağı düşünülüyor.

Depremzedelerin geçici barınmaları için çadır, çadır içi malzeme ve konteyner alımı için yapılacak harcamaların 25 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

Felaketzedelerin konaklama ve iaşe giderlerine tahmini 40,5 milyar lira, diğer harcamalar için ise yaklaşık 10 milyar lira harcama yapılacağı değerlendiriliyor.

Buna göre, depremlerden etkilenenlere yönelik hane başı destek ödemeleri kapsamında yapılan ayni ve nakdi yardımlar dolayısıyla yaklaşık 130 milyar lira kaynağa ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor

- Enkaz kaldırma maliyeti 42 milyar lira olarak hesaplandı

Depremlerde hasar gören binaların enkaz kaldırma maliyetinin 41,86 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Depremde 6 Mart itibarıyla 11 ilde 35 bin 355 bina yıkılırken acil yıkılacak 17 bin 491, ağır hasarlı 179 bin 786, orta hasarlı 40 bin 228 ve tespiti henüz yapılamayan 147 bin 895 bina bulunuyor. Ayrıca 94 bin 297 yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı ticarethane yer alıyor.

Yaklaşık 817 bin 548 bağımsız bölümde enkaz kaldırma çalışması yapılacağı, bu kapsamda 100-120 milyon metreküp inşaat ve yıkıntı atığı oluşacağı, bunların bertaraf tesislerine götürülme maliyetinin yaklaşık 34,2 milyar lirayı bulacağı belirtiliyor.

Bertaraf tesisi maliyetlerinin ise yer bedeli hariç olmak üzere inşaat yıkıntı atığının depolama maliyeti ile konkasör maliyetinin 7,66 milyar lira olacağı öngörülüyor. Böylece deprem atıklarının bertaraf maliyetinin 41,86 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

AA

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DepremzedeDestek ödemesi130 Milyar LiraKahramanmaraşHatayCumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe BaşkanlığıYeni Çağrı
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