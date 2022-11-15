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Didim'de eÄŸitim ve dinlenme tesisi kiraya verilecek

15 KasÄ±m 2022 SalÄ± 11:51
Didim'de eÄŸitim ve dinlenme tesisi kiraya verilecek

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  MÃ¼lkiyeti TÃ¼rkiye ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler Federasyonuna ait AydÄ±n Ä°li, Didim Ä°lÃ§esi, AltÄ±nkum Mevkiinde bulunan eÄŸitim ve dinlenme tesisi aylÄ±k en az 197 bin TÃ¼rk LirasÄ± muhammen bedel Ã¼zerinden 10 yÄ±l sÃ¼reyle kiraya verilecek.

Ä°hale, TÃ¼rkiye ÅžofÃ¶rler ve Otomobilciler Federasyonu'nda kapalÄ± zarf usulÃ¼ ile teklif alma yÃ¶ntemiyle 7 AralÄ±k 2022 tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Ä°lan metnini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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