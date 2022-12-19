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Diyarbakır’daki bombalı araçlı saldırıda gözaltı sayısı 17’ye yükseldi

19 Aralık 2022 Pazartesi 15:12
Diyarbakır’daki bombalı araçlı saldırıda gözaltı sayısı 17’ye yükseldi

DİYARBAKIR-Mardin kara yolunda, çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8 polis memuru ve 1 sivilin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 17’ye yükseldi. 

Diyarbakır-Mardin kara yolunda 16 Aralık’ta sabah saatlerinde Canlı Hayvan Borsası’nda görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayın kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi. Yapılan operasyonla kiralık aracı olay yerine park eden F.A. (24) ile onu taksiyle götüren kişi Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Olay yerine gelerek incelemelere bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı gerçekleştiren F.A.’nın sorgusunda aracı olay yerine getirip, bombayı bıraktığını kabul ettiğini ve şüphelinin kardeşinin 2004 yılında terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini söyledi. 

12 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 12 şüpheli daha saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBombalı Saldırı
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