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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Uzman Personel alım ilanı

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
05 Haziran 2022 Pazar 09:23
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Uzman Personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinde çalıştırılmak üzere; bölge ve ülkesinin kalkınmasına hizmet etmeye gönüllü, iletişime açık ve kendine güvenen, başarma azmine sahip, çevresindeki olaylara duyarlı, öğrenmeye ve kendisini yetiştirmeye açık, sorumluluk alabilen, yenilikçi, çözüm odaklı, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma şartlarına uyum sağlayabilen, insan ilişkileri, kendini ifade yeteneği ve iletişim becerileri güçlü, organizasyon ve yönetim becerisine sahip; 4 (dört) Uzman Personel alımı yapacaktır.

Başvurular, 24 Haziran 2022 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 03 Temmuz 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde bulunan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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