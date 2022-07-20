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Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak

20 Temmuz 2022 Çarşamba 14:27
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri ve 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.

Son başvuru tarihi 03.08.2022 olup, başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 03.08.2022 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlık veya müdürlüğe ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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