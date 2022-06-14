"E-ticarette hukuki düzenleme ihtiyaçlarını tespit ediyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "E-ticarette haksız rekabetin önüne geçilmesi ve satıcı haklarının güvence altına alınması için hukuki düzenleme ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Sektörün gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, adil ve iyi işleyen bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde e-Ticaret alanında yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Oktay, dünyada ve Türkiye'de son yıllarda istikrarlı şekilde büyüyen e-ticaretin, Covid-19 salgınıyla birlikte rekor seviyelere ulaştığını belirtti. Oktay, "Ülkemizde e-ticaretin dengeli ve rekabetçi bir şekilde büyümesi için yapılacak yasal düzenleme ihtiyaçlarını, ilgili kurumlarımız ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren öncü firmalarla istişare etmek üzere bir aradayız. Günümüzde e-ticaret pazar yerleri, önemli bir satış kanalı haline gelmiştir. 2021 yılında dünyada perakende e-ticaret satışları 5 trilyon dolara yaklaşmıştır. Bu rakamın 2025 yılına gelindiğinde 7 trilyon doların üzerine çıkacağı tahmin edilmekte. Ülkemizde e-ticaret hacmi, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69'luk artışla 381,5 milyar liraya ulaşmıştır. E-ticaret hacmi en çok artan sektörler; konaklama, gıda ve süpermarket, seyahat, taşımacılık, depolama ve havayolları sektörüdür. 2 yıl öncesine kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen Türkiye’den tek bir girişim yokken bugün 6 UNICORN, bizim tabirimizle 6 TURCORN'umuz var.



Üstelik bunlardan 3'ü e-ticaret ve yine birisi e-ticaret sitelerine yönelik satışı artırma araçları sunan bir yazılım şirketidir" dedi.



'UYGUN MEVZUAT ÇALIŞMALARI YAPMAK KAÇINILMAZ'



Oktay, Türk e-ticaret şirketlerinin, uluslararası alanda Türkiye'deki girişimcilik ve teknoloji ekosistemini başarıyla temsil ettiğini kaydederek, "E-ticaret alanında Avrupa’daki UNICORN şirketler listesinde 4'üncü sırada yer alan ve yine SimilarWeb’in tüm dünyada en çok ziyaret edilen alışveriş siteleri listesinde ilk 20’de yer bulan şirketlerimiz mevcuttur. Dijital dönüşümün etkisiyle Web 3.0 teknolojilerinde e-ticaret adımlarının atıldığı günümüzde hızla dönüşen bu alana uygun mevzuat çalışmaları yapmak kaçınılmazdır. Tüm dünyada kamu otoriteleri, e-ticaret alanında uygun piyasa düzenleme rejiminin tesisi için reformlar yapmakta" diye konuştu.



'ÇALIŞMALARINIZI SÜRDÜRÜYORUZ'



Oktay, hukuki düzenleme ihtiyaçlarını tespit ettiklerini kaydederek, "Ülkemizde de, e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilmesi ve e-ticaret pazar yerlerindeki satıcı haklarının güvence altına alınması için hukuki düzenleme ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Sektörün gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, adil ve iyi işleyen bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdam ve ihracat rakamlarında e-ticaret katkısının katlanarak büyümesi ve sektörün dengeli şekilde çalışması için tüm paydaşların hakkını gözetmeye kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme rotamıza; rekabetçi, dengeli ve istikrarlı e-ticaret ekosistemimiz ile yürüyeceğiz. Düzenlemelerin şekillenmesine katkı sağlayan tüm kamu ve özel sektör temsilcilerine teşekkür ediyor hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.