Edirne'de TÜRK Eğitim Sen'den HDP'li Garo Paylan hakkında suç duyurusu

EDİRNE - Türk Eğitim Sen Edirne Şubesi üyeleri, TBMM sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifi veren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu.



Türk Eğitim-Sen Edirne Şubesi üyeleri, bugün bir araya gelip Edirne Adliyesi’ne giderek HDP’li Garo Paylan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklama yapan Şube Başkanı Mustafa Kaplan, "Hepinizin bildiği üzere 22.04.2022 tarihinde TBMM de yapılan oturumda PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan bölücü mesaisine devam etmiş olup, gazi Meclisimizin çatısı altında TBMM'ye sunduğu ahlaksız kanun teklifinde TBMM'nin sözde Ermeni soykırımı yalanını kabul etmesini savundu, sözde mağdurlar ve aile üyelerine vatandaşlık verilmesini talep ederek, dönemin değerli devlet adamları Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa'yı edepsizce hedef almıştır" dedi.



'KURTULUŞ SAVAŞI'NIN SEYRİ DEĞİŞİRDİ'



Dönemin İttihat ve Terakki Hükümeti'nin tehcir uygulamasının önemine vurgu yapan Kaplan, "1915’te tehcir tedbirini alan dönemin İttihat ve Terakki Hükümetini minnetle anıyorum. Tehcir uygulanmasaydı, belki de 4 yıl sonra vermiş olduğumuz Kurtuluş Savaşımızın seyri değişecekti. Şunu da görmek lazım; milletimizi arkadan vuran, işgalci ülkelerle iş birliği yapan ve devlete isyan edenlere karşı alınabilecek en hafif tedbir olarak tehcir uygulaması hayata geçirilmiştir. Ne bekleniyordu ki? Masum ahaliyi katleden Taşnak çetelerine, adeta soykırım yaparcasına çocuk, kadın, yaşlı demeden vahşice öldüren, ülkemizin işgal edilmesi için yabancı güçlerle iş birliği yapanlara devlet seyirci mi kalacaktı? Şöyle bir tarihe bakılsın; böylesi faaliyetler içerisinde olan gruplara karşı başka ülkelerde nasıl muamele edilmiş" ifadelerini kullandı.



'TÜRK MİLLETİNİN SİCİLİNDE TEK BİR LEKE YOKTUR'



Mustafa Kaplan, "Bugün siyasi ve diplomatik hedef ve çıkarları için, Türk Devleti’ni soykırımla itham eden tüm ülkelere diyoruz ki; kendi kirinizde boğulun. Soykırım, sömürgecilik ve zulümle dolu tarihinizle yüzleşin. Bilinen tarihin her döneminde onlarca imparatorluk ve devlet kurmuş olan milletimizin sicilinde tek bir leke yoktur. Türk Milleti, tarihin yüz akıdır" diye konuştu.