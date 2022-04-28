Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.454,02
ALTIN
899,20
DOLAR
14,81
STERLİN
18,48
EURO
15,59
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15...
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim...
EGM 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanı
EGM 2022/1. dönem çarşı...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75...

Edirne'de TÜRK Eğitim Sen'den HDP'li Garo Paylan hakkında suç duyurusu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Nisan 2022 Perşembe 16:24
Edirne'de TÜRK Eğitim Sen'den HDP'li Garo Paylan hakkında suç duyurusu

EDİRNE - Türk Eğitim Sen Edirne Şubesi üyeleri, TBMM sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifi veren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Türk Eğitim-Sen Edirne Şubesi üyeleri, bugün bir araya gelip Edirne Adliyesi’ne giderek HDP’li Garo Paylan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklama yapan Şube Başkanı Mustafa Kaplan, "Hepinizin bildiği üzere 22.04.2022 tarihinde TBMM de yapılan oturumda PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan bölücü mesaisine devam etmiş olup, gazi Meclisimizin çatısı altında TBMM'ye sunduğu ahlaksız kanun teklifinde TBMM'nin sözde Ermeni soykırımı yalanını kabul etmesini savundu, sözde mağdurlar ve aile üyelerine vatandaşlık verilmesini talep ederek, dönemin değerli devlet adamları Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa'yı edepsizce hedef almıştır" dedi.

'KURTULUŞ SAVAŞI'NIN SEYRİ DEĞİŞİRDİ'

Dönemin İttihat ve Terakki Hükümeti'nin tehcir uygulamasının önemine vurgu yapan Kaplan, "1915’te tehcir tedbirini alan dönemin İttihat ve Terakki Hükümetini minnetle anıyorum. Tehcir uygulanmasaydı, belki de 4 yıl sonra vermiş olduğumuz Kurtuluş Savaşımızın seyri değişecekti. Şunu da görmek lazım; milletimizi arkadan vuran, işgalci ülkelerle iş birliği yapan ve devlete isyan edenlere karşı alınabilecek en hafif tedbir olarak tehcir uygulaması hayata geçirilmiştir. Ne bekleniyordu ki? Masum ahaliyi katleden Taşnak çetelerine, adeta soykırım yaparcasına çocuk, kadın, yaşlı demeden vahşice öldüren, ülkemizin işgal edilmesi için yabancı güçlerle iş birliği yapanlara devlet seyirci mi kalacaktı? Şöyle bir tarihe bakılsın; böylesi faaliyetler içerisinde olan gruplara karşı başka ülkelerde nasıl muamele edilmiş" ifadelerini kullandı.

'TÜRK MİLLETİNİN SİCİLİNDE TEK BİR LEKE YOKTUR'

Mustafa Kaplan, "Bugün siyasi ve diplomatik hedef ve çıkarları için, Türk Devleti’ni soykırımla itham eden tüm ülkelere diyoruz ki; kendi kirinizde boğulun. Soykırım, sömürgecilik ve zulümle dolu tarihinizle yüzleşin. Bilinen tarihin her döneminde onlarca imparatorluk ve devlet kurmuş olan milletimizin sicilinde tek bir leke yoktur. Türk Milleti, tarihin yüz akıdır" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜRK Eğitim SenHDPli Garo PaylanSuç Duyurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim alacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim alacak
EGM 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanı
EGM 2022/1. dönem çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans