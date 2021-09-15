Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1434.43
ALTIN
489.77
DOLAR
8.4550
STERLİN
11.6917
EURO
9.9910
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gayrimenkul satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gayrimenkul...
Futbol sahasının bakım onarım işi yaptırılacak
Futbol sahasının bakım onarım...
Edirne Milli Emlak Müdürlüğünden araç ve taşınmaz satışı
Edirne Milli Emlak Müdürlüğünden...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor 
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Edirne Milli Emlak Müdürlüğünden araç ve taşınmaz satışı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Eylül 2021 Çarşamba 10:08
0 Okunma
Edirne Milli Emlak Müdürlüğünden araç ve taşınmaz satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruyu göre; Edirne Milli Emlak Müdürlüğü, taşınır ve taşınmaz satışı için ihale gerçekleştirilecek. 

Toplam 47 adet taşıt (çekici, dorse, kamyon çekici, kamyon römorku, otomobil, kamyonet vb.) ile Alipaşa Mahallesinde bulunan 240 m² alanlı evin satış ihalesi 28-29 ve 30 Eylül 2021 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilecek.    

Kapıkule Gümrük Sahasında bulunan araçların görülmesi talepleri için Gümrük Müdürlüğünce belirlenen koşullar öncelikli olacaktır. Yabancı plakalı taşıtların tahmini bedeline ÖTV, KDV ve Gümrük Vergisi dahil diğer vergiler hariçtir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gayrimenkul satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan gayrimenkul satışı
Futbol sahasının bakım onarım işi yaptırılacak
Futbol sahasının bakım onarım işi yaptırılacak
Bakan Yanık: 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor
Bakan Yanık: 9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nin faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans