Ege Ãœniversitesi 113 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Ege Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunu ve Ã–ÄŸretim ÃœyeliÄŸine YÃ¼kseltilme ve Atanma YÃ¶netmeliÄŸinin ilgili maddelerine gÃ¶re 113 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak. AdaylarÄ±n, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 48. maddesinde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±malarÄ± gerekmektedir.



BaÅŸvuru sÃ¼resi ilanÄ±n Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 15 gÃ¼ndÃ¼r. Herhangi bir kamu kuruluÅŸunda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n (daha Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸÄ±p ayrÄ±lsalar dahi) Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kurumdan alacaklarÄ± onaylÄ± ayrÄ±ntÄ±lÄ± hizmet belgesini vermeleri gerekmektedir.



Ä°lan ve baÅŸvuru koÅŸullarÄ± iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.