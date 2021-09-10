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Elazığ Belediyesi 10 şoför istihdam edecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Eylül 2021 Cuma 11:31
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Elazığ Belediyesi 10 şoför istihdam edecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş., Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 3 ay süre ile şehir içi ulaşım aracı kullanabilecek 10 şoför istihdam edecek.

Adayların 8-10 Eylül 2021 tarihleri arasında Kültür Park Sosyal Tesisleri İdari Bina İnsan Kaynakları departmanına başvurmaları gerekmektedir. İşe alımlar 14 Eylül 2021 Salı günü Kültür Park Sosyal Tesisleri Çok Amaçlı Salonda kura çekimiyle yapılacak. 3 aylık sürenin sonunda istihdam edilen şoförlerden en az yüzde 50'si daimi kadroya geçirilecek. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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