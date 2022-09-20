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Eski milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de tören

20 Eylül 2022 Salı 15:47
Eski milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de tören

ANKARA - Ankara'da dün hayatını kaybeden eski milletvekili ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı (91) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Antalya'da uzun süredir özel bir hastanede tedavi gören 15 ve 16'ıncı Dönem Adalet Partisi Samsun Milletvekili ve eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı, dün hayatını kaybetti. Dağıstanlı için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Dağıstanlı'nın ailesi ve yakınları ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Meclis Başkanvekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile çok sayıda milletvekili katıldı. Dağıstanlı'nın cenazesi, ikindi namazı sonrası Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Milletvekili DağıstanlıTören
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