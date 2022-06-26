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Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B Programcı alım ilanı

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
26 Haziran 2022 Pazar 01:29
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B Programcı alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı sınav sonucu ilanda başvuru şartları belirtilen 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar Üniversiteye ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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