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Estesante Clinic Kurucusu Şebnem Demir ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Tüm global dünyanın girişimcilik konusunda kendisini geliştirmeye çalışırken başarılı girişimci Şebnem Demir ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
16 Temmuz 2021 Cuma 12:10
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Estesante Clinic Kurucusu Şebnem Demir ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

HABER: DİNÇER KARACALAR

Covid-19 başından bu yana her işletme zor günler yaşadı. Sağlık sektöründe sürekli kendini geliştiren EsteSante Clinic ve şubeleri ile her kadın güzeldir mottosuyla Türkiye’de sağlık sektörüne yön veriyor.

Şebnem Demir ödül aldığında şu konulara değindi; sadece ülkemizde değil dünyanın ekonomik sistemi içerisinde girişimcilik ve çalışan kadın konusundaki sıkıntılar hepimiz tarafında biliniyor. Özellikle kadınların finansal okur yazarlığa sahip olmamaları girişimcilik konusunda çekimser kalmalarının en büyük sebebi. Mevcut sistemin değişerek ekonomimizin daha ileriye gitmesi için öncelikle kız çocuklarının okutulması ve girişimciliğe teşvik edilmesi çok önemli bir konu. Önemli motivasyon kaynağı olan ödüller bence girişimci kadınların motivasyonunu arttıracaktır.”

Çalışanlarının %90’ına pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Şebnem Demir, ekibime pozitif ayrımcılık yapıyorum. “Kadın eli ile dünya değişir, toplum gelişir” diyerek sözlerini tamamladı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Estesante Clinicşebnem Demirödül
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