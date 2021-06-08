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Gayrimenkul ve araçlar ihale ile satılıyor

Batman Milli Emlak Müdürlüğü'nden gayrimenkuller ihale ile satılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Haziran 2021 Salı 11:02
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Gayrimenkul ve araçlar ihale ile satılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Batman Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ilanda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Satışa çıkarılan gayrimenkulleri, Körük, İrmi, Ciğerlo ve Kardelen Mahallelerinde bulunmakta olup ilanda hazine hissesi, yüzölçümü, cinsi ve imar durumu belirtilmiştir.

İhaleyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 08.06.2021 11:03
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