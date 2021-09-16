Geri Dönüşüm Kutusu Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere geri dönüşüm kutusu alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.
İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacaktır.
Alımı yapılacak geri dönüşüm kutuları Kocasinan Belediyesi Atölye Tesisleri Temizlik İşleri Müdürlüğü Deposu’na teslim edilecektir.
İhale 22 Eylül 2021 günü saat 10:30’da Kocasinan Belediyesi İhale Salonu/KAYSERİ adresinde yapılacaktır.
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