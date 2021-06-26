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Göçükte can pazarı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Haziran 2021 Cumartesi 14:35
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Göçükte can pazarı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde doğalgaz boru döşeme işini üstlenen taşeron firmanın sahibi İbrahim Gönül (39), çalışmaları izlerken toprak kayması sonucu açılan çukura düştü. Beline kadar toprağa gömülen Gönül, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Kestel ilçesinin kırsal Barakfaki Mahallesi'nde meydana geldi. Doğalgaz için boru döşeme işini üstlenen taşeron firmanın sahibi İbrahim Gönül, çalışmaları izlerken üzerinde durduğu toprağın kayması sonucu yaklaşık 5 metrelik çukura düştü. Omuzundan aşağısı toprak altında kalan İbrahim Gönül'e ilk müdahaleyi, çalışanlar yaptı. İş makinesi operatörü, daha fazla toprak kaymasının önüne geçmek için önlem aldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye ve Nilüfer Arama ve Kurtarma ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla İbrahim Gönül’ü kurtardı. Halat sistemi ile düştüğü yerden çıkarılan Gönül, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ezikler bulunan İbrahim Gönül tedaviye alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Göçükte Can PazarıBursaKestel
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