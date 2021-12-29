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Gökhan Gülbeyaz “Eski Değilim” diyor

Gökhan Gülbeyaz, yeni single’ı “Eski Değilim”i Müzikal İşler Production etiketiyle hayranlarının beğenisine sundu.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
29 Aralık 2021 Çarşamba 14:18
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Gökhan Gülbeyaz “Eski Değilim” diyor

Haber: Dinçer Karacalar

Gökhan Gülbeyaz, yeni single’ı “Eski Değilim”i Müzikal İşler Production etiketiyle hayranlarının beğenisine sundu. Söz ve müziği Gülbeyaz’a ait olan şarkı, Youtube’da ve tüm dijital platformlarda yayınlandı. Takıntılı bir aşk hikayesini anlatan şarkı,dinleyiciye hüznü ve neşeyi birlikte yaşatırken, şarkıcının kendine has ses tınısı ve farklı yorumu da dikkat çekiyor. Şarkının düzenlemesi ve prodüktörlüğü ise uzun yıllardır Murat Boz, Sertab Erener, Yalın gibi önemli sanatçılarla çalışan Çağrı Sertel imzası taşıyor. Single'ın hazırlık sürecinde Sezen Aksu'nun ilk vokallerinden Süheyla Yengi'den şan dersleri alan Gülbeyaz, aynı zamanda klipteki dans sahneleri için de koreograf eşliğinde özel bir ekiple çalıştı. Dansçıların eşlik ettiği ve farklı renk temalarının kullanıldığı klibinyönetmenliğini ise Enes Bilal Taşçı üstlendi.

Yeni çalışmasıyla ilgili konuşan Gökhan Gülbeyaz, “İlkokuldan beri okul korolarında söyledim, piyano ve gitar dersleri aldım. Çocukken hayalim hep popçu olmaktı. Üniversiteden mezun olunca global şirketlerde çalışmaya başladım fakat müzik ağır bastı ve bu işi profesyonel olarak yapmam gerektiğini, hobi olarak yapmanın bana yeterli olamayacağını anladım. Önce bestelerimi tanıştığım müzisyenlere dinlettim. Onların beğenmesi ve desteğiyle ilk single için hazırlıklara başladık. İlk işimde böyle önemli bir ekiple çalışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum.”

Gökhan Gülbeyaz kimdir?

Mersin doğumlu olan Gökhan Gülbeyaz, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra İngiltere'de Uluslararası Pazarlama üzerine yüksek lisans yaptı. Gülbeyaz'ın 2017'de yayınlanmış İngilizce bir "Siyasi İletişim" kitabıbulunmaktadır. 2019'da müzik çalışmalarına odaklananGülbeyaz, ilk single çalışmasını 12.11.2021'de yayınlayarak profesyonel müzik hayatına atıldı.”

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Gökhan GülbeyazEski DeğilimMüzikal İşler Production
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