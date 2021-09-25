“GÜLAY ÖZDEMİR BAŞARISININ SIRRINI VERDİ”

HABER: GİZEM YILDIZ

Gülay Özdemir’in kurucusu olduğu Gardırop Magazin her geçen gün büyümeye devam ediyor. 20 yıllık dergicilik geçmişinde Türkiye’nin önde gelen dergilerinde sayısız işe imza atan Gülay Özdemir bünyesine dahil ettiği, erkek modasının stil ajandası Gardırop Man dergisinde de birçok ünlü ismi ağırlıyor. Her ay mutlaka bir celebrity’i ağırlayan ve dijital mecraların önemine vurgu yapan Gülay Özdemir modanın nabzını tuttuğu dergilerinde yerli ve yabancı tasarımcılar, influencer’lar, iş dünyasından girişimci kadın ve erkeklerin başarı öykülerine yer vererek en çok okunan dijital dergiler arasına girdi.



