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Hakkari'de 'Eren Kış-4 Operasyonu' başlatıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Kasım 2021 Salı 11:30
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Hakkari'de 'Eren Kış-4 Operasyonu' başlatıldı

ANKARA - İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de 1240 kişilik personelin katılımı ile 'Eren Kış-4  Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası) Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de 'Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu (Kazan Vadisi-Han Yaylası) Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1240 kişilik personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarılı devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Kış4 OperasyonuHakkari
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