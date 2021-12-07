Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,944.17
ALTIN
785.77
DOLAR
13.67
STERLİN
18.17
EURO
15.46
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli...
İnönü Üniversitesi 258 Sözleşmeli Personel alacak
İnönü Üniversitesi 258 Sözleşmeli...
Jandarma Genel Komutanlığı 60 memur istihdam edecek
Jandarma Genel Komutanlığı 60...
4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
4/B Sözleşmeli Personel Alımı...

Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Aralık 2021 Salı 10:57
0 Okunma
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnönü Üniversitesi 258 Sözleşmeli Personel alacak
İnönü Üniversitesi 258 Sözleşmeli Personel alacak
Ankara'da iş bırakan sağlık çalışanları güvercin uçurdu
Ankara'da iş bırakan sağlık çalışanları güvercin uçurdu
"Vergide adım atılmasını bekliyoruz"
"Vergide adım atılmasını bekliyoruz"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans