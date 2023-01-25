HAMASET DEĞİL PROJE ÜRETEN KAZANIR

Siyaset Bilimci, iş insanı Esen Ermiş Ertürk katıldığı TV programında küresel ve yerel gelişmeleri 14 Mayıs 2023 seçimine giderken yeni gelişmeleri değerlendirdi. Tecrübeli siyasetçi sözlerine

“Projesi olmayan , koltuk kavgasından, hamasi duygularından dolayı Türkiye’ye ve Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırılara bile cevap veremeyen 6 lı masa pardon 7 Li masa bir tarafta. Diğer tarafta Çığır açacak kuantum teknolojileri için Ar-Ge çalışmalarını yapan,kızılelma ile dünya mansetlerine çıkan Türkiye !” diyerek başladı.

Davos gözlemlerini aktaran ünlü siyasetçi ;”Bakın yabancı yatırımcılar, yurt dışında ki büyük fonları yönetenler çoktan fiyatladı! İktidar yeniden göreve gelecek seçim sonucunda Erdoğan iktidara geldiği anda 5 yıllık yeni yatırımları konuşalım diyorlar . İşinize gelmiyor ama paranın kendi aklı vardır ve terör örgütüne gerdan kırmakla bu gerçeği değiştiremezsiniz.14 Mayıs öncesi “ annem et aldı bana” desene diyen meslek etiğinden yoksunların yeni tezgahlarına da toplumumuzun daha uyanık olması gerekiyor . Sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın medya yanıltıcı olabilir ! “dedi.