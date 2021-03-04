Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1530
ALTIN
412.701
DOLAR
7.4830
STERLİN
10.4252
EURO
9.0104
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11...
11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
11 adet konut alanı...
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Giriş Duyurusu
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav...
Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak
Organize Sanayi Bölgesi altyapı...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mart 2021 Perşembe 11:44
6 Okunma
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacak.

Profesör, Doçent Dr. ve Öğretim Üyesi kadrolarına yapılacak alımlarla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 04.03.2021 12:13
Anahtar Kelimeler:
Hasan Kalyoncu üniversitesi11 öğretim üyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Giriş Duyurusu
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Giriş Duyurusu
Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı
Müslüm Gürses ölümünün 8. yılında mezarı başında anıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans