Havalimanlarındaki plastik kaplar için reklam ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre;

Muhtelif Havalimanlarında VIP ve personel giriş-çıkış kapıları haricinde yolcu girişi yapılan güvenlik geçiş noktalarında kullanılacak 1.440 adet plastik kapların tamamı kiracı tarafından temin edilerek, taban, iç, dış ve yanlarına reklam konulması işi bir bütün olarakilanda belirtilen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecek.

İhaleye ilişkin daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz