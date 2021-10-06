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İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ekim 2021 Çarşamba 10:53
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İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 100 Genel Katılımcı kontenjanından, 30 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 130 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 05/12/2021 tarihinde Ankara’da “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” gerçekleştirecektir.

Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 21 Ekim-03 Kasım 2021 tarihleri arasında Kurulun 4. Cadde (Kazakistan Caddesi) No: 112 Kat: 4 Emek/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla yapabileceklerdir. 

Adaylar sınav başvuru belgeleri ve sınava ilişkin detaylı açıklamalara https://www.hmb.gov.tr/icdenetim-koordinasyon-kurulu internet adresinde yayınlanacak olan Sınav Başvuru Kılavuzundan ulaşabilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
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