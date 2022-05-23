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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:54
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre ilanda dağılımı gösterilen illere toplam 60 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 23/05/2022 - 27/05/2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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