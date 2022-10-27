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İçişleri: Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4' operasyonu başlatıldı

27 Ekim 2022 Perşembe 10:58
İçişleri: Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4' operasyonu başlatıldı

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan bölgesinde operasyon başlatıldı. 'Eren Abluka Sonbahar Kış-4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' adı verilen operasyon, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek icra ediliyor. Operasyonda, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 548 personel ve 44 operasyonel tim görevlendirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TunceliEren Abluka Sonbahar Kış4Operasyon
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