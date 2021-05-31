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İcradan satılık 643.659 m² tarla

Kırklareli Babaeski'de icradan satılık 643.659 m² tarla

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:53
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İcradan satılık 643.659 m² tarla

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Babaeski İcra Dairesi tarafından Kırklareli İli, Babaeski İlçesine bağlı Erikleryurdu Mah/Köyde bulunan ve ilanda özellikleri verilen 643.659 metrekare büyüklüğündeki tarla satışa çıkarıldı.

İçerisinde prefabrik bir bina bulunan taşınmaz imar planı içerisinde kalmakta olup planda Doğalgaz Çevirim Santralı olarak belirlenmiş ve Taşınmaz irtifak hakkına ilişkin şerhle birlikte satılacaktır.

Satış ihalesiyle ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
IcraKırklareliBabaeski
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