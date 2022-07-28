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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

28 Temmuz 2022 Perşembe 14:23
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü'ne 2547 sayılı Kanunun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik maddelerine ve Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Adayların ekinde özgeçmiş, diploma, son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen) sınav sonuç belgesi, yurtdışı diplomalar için denklik belgesi bulunan dilekçelerini işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taşımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen
başvurular dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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