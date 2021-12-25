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İsmet İnönü, 48'inci ölüm yılında mezarı başında anıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2021 Cumartesi 12:29
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İsmet İnönü, 48'inci ölüm yılında mezarı başında anıldı

ANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 48'inci ölüm yıl dönümünde, Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı.

Anıtkabir'de düzenlenen törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan, bazı aile fertleri ve askeri erkan katıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu ve ardından saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Burada İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve İnönü ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ile sona erdi.

DHA

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İsmet İnönü48inci ölüm YılıAnma
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