Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları, ilanda belirtilen diğer şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Adaylar başvurularını, ilan takviminde belirtilen başvuru başlangıç tarihinden itibaren 01 Temmuz 2022 Cuma (Saat 08:30) başvuru bitiş tarihinin 18 Temmuz 2022 Pazartesi mesai bitimi olan 17:30’a kadar Üniversite https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır.