Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.020,20
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31...
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim...
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli...
Süleyman Demirel Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 12...

İstanbul Boğazı'na atık döken gemilere 36,7 milyon lira ceza

İstanbul Boğazı'ndan yılda yaklaşık 45 bin gemi geçiyor. Bu rakamla dünyanın en yoğun trafiğine sahip olan İstanbul Boğazı, gemilerde bulunan petrol ve petrol türevi atıklar nedeniyle de risk altında. İstanbul Boğazı'na kaçak atık döken gemilere bu yıl temmuz ayına kadar 36,7 milyon lira ceza kesildi.

21 Ağustos 2022 Pazar 12:28
İstanbul Boğazı'na atık döken gemilere 36,7 milyon lira ceza

İSTANBUL (DHA)

Denizleri korumak adına yapılan çalışmalarla da, boğazı transit geçiş olarak kullanan veya limana yanaşan gemilerden yılda ortalama 200 bin metreküp petrol, bulaşmış atık, pis su, çöp ve baca gazı filtrasyon atıkları toplanıyor. Mavi sularda gerçekleştirilen bu çalışmalar, havadan görüntülendi.

BİR LİTRE YAĞ MİLYON METREKÜP SUYU KİRLETİYOR, MÜSİLAJ İÇİN BİR TEHDİT 

Çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ) yürütüyor.

Denizi kirleten gemilere cezalar kesilirken koruma amaçlı olarak gemilerdeki çöpler de toplanıyor.

Bir litre atık yağın milyon metreküp suyu kirleteceğine dikkat çeken İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, bu atıkların kirliliğin ötesinde ekosisteme de ciddi zarar verdiğini ifade etti.

Erdinçler, "Canlıların yaşamını da etkiliyor. Diğer taraftan Marmara Denizi'nin çok hassas bir noktaya geldiğini hepimiz geçen yıl son derece ciddi ve acı bir şekilde deneyimledik. Bu atıklar müsilajı oldukça etkiliyor.

Petrol türevi atıklar dışında pis su dediğimiz atık sular, atık yağlar var ve katı atıklar var. Bunun yanı sıra sintine ve slaç maddeleri alıyoruz. Özellikle atık yakacak fabrikalar bunlar çoğu zaman çimento fabrikaları oluyor, enerji geri kazanılıp ek yakıt olarak fabrikalarda kullanılıyorlar" dedi.

"DENİZE ATIK BIRAKAN GEMİLERE TOPLAM 36.7 MİLYON CEZA KESİLDİ" 

İstanbul Boğazı'na kaçak atık döken gemilere uygulanan yasal işlemlere değinen Prof. Dr. Erdinçler, "Denetimlerimiz 7 gün 24 saat sürüyor. Denetimlerde geminin deşarj yapıp yapmadığını, yaptıysa o deşarjın o gemiye ait olup olmadığını gösterecek parmak izi analizleri var.

Laboratuvarlarımızda gemiden veya etrafındaki sudan örnek alarak bu parmak iziyle o gemiden atılıp atılmadığını anlıyoruz. Bu atık malzemenin veya deşarjın dolayısıyla çok ciddi yaptırımları var. Gemilerin gross tonlarına göre de cezalar kesiliyor.

Bu yıl temmuz ayına kadar kaçak döküm yapan gemilere 36,7 milyon ceza kestik. 2022 yılında temmuz ayının sonuna kadar gemilerden toplamış olduğumuz petrol türevi atıkların miktarı 109 bin metreküp civarında. Katı atıklar 7 bin metreküp civarında pis su 26 bin metreküp civarında" ifadelerini kullandı.

TALEP ÜZERİNE BOĞAZDA DEMİRLEYEN GEMİLERE ULAŞILIYOR 

İstanbul Boğazı'ndan yılda 45 bin gemi geçtiğini belirten İSTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Hoşoğlu ise gerçekleştirilen işlem hakkında şu bilgileri verdi: "Bu gemilerin 10 bininden atık alıyoruz. Makine dairesinden oluşan sintine dediğimiz yağlı atıklar, slop atıkları ve bunun dışında kullanımdan kaynaklanan pis sularını alıyoruz.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Istanbul BoğazAtıkGemiCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans