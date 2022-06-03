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İstanbul Galata Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
03 Haziran 2022 Cuma 13:20
İstanbul Galata Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Galata Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Son başvuru tarihi 17.06.2022  olup; başvurular, ilgili belgeleri Personel Daire Başkanlığına elden şahsen teslim edeceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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