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İstanbul İhracatçı Birliği personel alımı yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Kasım 2021 Çarşamba 11:35
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İstanbul İhracatçı Birliği personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Uzman Yardımcısı, Bilgisayar Programcısı ve İdari Memur alınacak.

İlan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların,  istenilen belgeler ile birlikte İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Evrak Kayıt Birimine 10 Aralık 2021 tarihi saat 16.00'ya kadar şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Personel alımı sınavına kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğin internet adresinden duyurulacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İhracatçı BirliğiPersonel Alımı
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