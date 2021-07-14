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İstanbul Medipol Üniversitesi 41 Akademik Personel Alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:38
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İstanbul Medipol Üniversitesi 41 Akademik Personel Alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Medipol Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi istihdam edecek.

Başvurular 13-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğün İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. 

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitenin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına alımlarla ilgili aranan özel/genel şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 14.07.2021 09:39
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