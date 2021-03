İstanbul'un kadın yunus polisleri suçluların korkulu rüyası

İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekiplerinde 13 kadın yunus polisi yer alıyor. Kadın yunuslar 270 kilo ağırlığında motosikletleriyle, İstanbul sokaklarında suçlularla mücadele ediyor, mesleklerini en iyi şekilde yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar.



Yunus polisleri gönüllük esasına göre seçiliyor. Erkeklerde en az 1.80, kadınlarda ise 1.70 santimetre boy isteniyor. Diksiyonu düzgün olma zorunluluğu aranıyor. Seçimlerin ardından yunuslar kadın erkek ayrımı yapılmaksızın zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor. İlk olarak temel motosiklet eğitimi alıyor. Keskin virajlı parkurda, 270 kilo ağırlığındaki motosikletle yunuslar 1.5 ay süreyle çalışma yapıyor.



ZORLU EĞİTİMLERDEN GEÇİYORLAR



Kadın yunus polisleri, fiziksel dayanaklılık, temel motosiklet eğitiminin yanından mevzuat eğitimi alıyorlar. Yakın savunma eğitiminin yanı sıra, psikologlar eşliğinde beden dili okuma ve anlama eğitimi alıyorlar. Ayrıca silah kullanma, araç durdurma ve arama, belgede sahtecilik, bomba imha, narkotik suçlar, trafik ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından da eğitimler alıyorlar. Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz motosiklet üzerinde çalışıyor. Kadın Yunus polisleri, gerektiğinde asayiş gerektiğinde ise toplumsal olaylara müdahale ederek vatandaşlara güven, suçlulara korku veriyor.



"ÇOK SOĞUK HAVA ŞARTLARINDA YA DA YAZIN ÇOK SICAKLARDA ÇALIŞIYORUZ"



5 yıldır yunus polisi olarak görev yapan Esra Gülçanga, mesleğiyle ilgili şunları söyledi:



"Öncelikle kadın olarak çok onur verici bir meslek yapıyoruz. Hepimizin çocukluğundan beri gelen hayalidir aslında polis olmak. Biz bu hayali gerçekleştirdik kadın arkadaşlarımızla birlikte. Yunus olarak mesleğimize devam ediyoruz. Polis olarak zaten çok zorlu bir meslek yapıyoruz. Motosikletle çalışmak, sürekli dışarıda olmak, suçlular mücadele etmek bizim için biraz zor bir görev oluyor. Ama aldığımız eğitimlerle, kendimizi geliştirme açısından kolaylaştı. İki aylık motosiklet eğitimi, meslek içi eğitimlerden geçiyoruz. Bayağı zorlu bir süreç oluyor bizim için. Ama iki ay boyunca aldığımız eğitimlerle dışarıda çalışırken, görevimizi yaparken bu eğitimin kolaylıklarını görüyoruz. Ben 5 yıldır Yunus olarak çalışıyorum. Sürekli sokaklarda olduğumuz için çok farklı olaylarla da karşılaşıyoruz, akşam gelince birbirimize yaşadığımız olayları anlatıyoruz, paylaşıyoruz, güzel oluyor. En zor tarafı; dışarıda, sokaklarda çalışmak bir kadın için çok zor bence, bundan dolayı zorlanıyor. Çok soğuk hava şartlarında ya da yazın çok sıcaklarda çalışıyoruz. Bu bizim için biraz zorlu oluyor."



"MOTOSİKLET KULLANMAYI SEVİYORUM"



Yine 5 yıldır yunus olarak görev yapan polis memuru Naime Narcı da şöyle konuştu:



"Polis olmak küçüklüğümden beri hayalimdi, motosiklete olan ilgimden dolayı da yunus polisliğini tercih ettim. Motosiklet kullanmayı seviyorum, bu sebeple tercihim bu yönde oldu. 5 yıldır yunuslarda polis memuruyum, halen devam etmekteyim. Şu anda da ayrılmayı düşünmüyorum çünkü motosiklet kullanmayı çok seviyorum. Erkeklerle aynı şekilde, aynı şartlarda çalışıyoruz. Her türlü hava koşullarına rağmen. Bu bizi onlara göre eksi kılmıyor. Onlarla eşit şekilde biz de aynı görevi yapıyoruz. Tabii zorlukları oluyor, güç olarak erkeklere nazaran biraz daha az oluyor ama yine de herhangi bir sıkıntımız yok. Çok şükür bölgede rahatlıkla biz de görevimizi ifa edebiliyoruz. Eğitimlerimiz zor, yaklaşık 1.5 ay kadar eğitim alıyoruz. En zor yanı hava şartları sebebiyle biraz daha çok üşüme olabiliyor bizde. Onun haricinde her türlü biz de motora erkek arkadaşlarımız gibi binebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Her türlü polislik görevimizi ifa edebiliyoruz. Suçlular konusunda herhangi bir sıkıntımız yok, her türlü işimizi yapabiliyoruz” şeklinde konuştu.



"GÖREV AYRIMI KESİNLİKLE YOK, HERKES AYNI İŞİ YAPMAKTA"



Komiser Yardımcısı Sabri Algül, ekibinde yer alan kadın yunusların seçimi ilgili çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:



"Her birimde olduğu gibi bizim de belli şartlarımız mevcut. Öncelikle gönüllülük esas, erkeklerde 1.80 cm boy, bayanlarda 170 cm boy, olacak şekilde, kendini rahatlıkla ifade edebilen özgüveni yüksek adaylarımız arasından seçim yapmaktayız. Temel motosiklet eğitimi görmektedirler. Bunun dışında özellikle fiziksel dayanıklılık, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, bomba imha uzmanlarımızca, olay yeri inceleme ekiplerimizce de belli eğitimler verilmekte. Bunun yanı sıra psikologlarımızın düzenli katıldığı ve destek aldığımız eğitimler de mevcut. Psikolojik eğitimlerimiz karşı tarafın beden dilini rahatlıkla okuma ve kavrama. Eğitim konusunda hiçbir ayrım yok, bayanlarımızda aslanlar gibi aynı şekilde görevini icra etmektedirler. Aynı eğitimleri hiçbir fark gözetmeksizin tabi tutulmakta. Yunus olmak zaten zor ve meşakkatli bir süreç, kurstaki fiziksel dayanıklılık, kursun uzun süren bir etaptan oluşması. Görev ayrımı kesinlikle yok, herkes aynı işi yapmakta, bayanlarımız da erkekler gibi çıkıp İstanbul genelinde görevini yapmaktadır her türlü zor şartlar altında."