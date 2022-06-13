Kadir Has Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda görevlendirilmek üzere 1 (Bir) Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular 27.06.2022 tarihine kadar online olarak üniversite web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.