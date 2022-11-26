Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.874,34
ALTIN
1.051,84
DOLAR
18,64
STERLİN
22,58
EURO
19,42
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 Memur alacak
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi...
Akseki Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Akseki Belediye Başkanlığı memur...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553...
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı
Edremit'te konut alanı nitelikli...

Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 Memur alacak

26 Kasım 2022 Cumartesi 13:22
Kahramanmaraş Su Kanalizasyon İdaresi 20 Memur alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akseki Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Akseki Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 553 kadroya akademisyen alacak
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı
Edremit'te konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans